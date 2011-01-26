Все 35 погибших в Домодедово - опознаны

Опознаны все 35 погибших в результате теракта в московском аэропорту «Домодедово», сообщаетМЧС России (список).

В медучреждениях Москвы и области остаются 116 человек (список). Пострадавшие размещены в 25 лечебных учреждениях столицы и Подмосковья. Среди них граждане Таджикистана, Молдовы, Словении, Словакии, Сербии, Германии, Италии, Франции, Нигерии.