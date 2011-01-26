Все 35 погибших в Домодедово - опознаны
09:34, 26 января 2011Мир
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В больницах остаются 116 человек
Опознаны все 35 погибших в результате теракта в московском аэропорту «Домодедово», сообщаетМЧС России (список).
В медучреждениях Москвы и области остаются 116 человек (список). Пострадавшие размещены в 25 лечебных учреждениях столицы и Подмосковья. Среди них граждане Таджикистана, Молдовы, Словении, Словакии, Сербии, Германии, Италии, Франции, Нигерии.
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