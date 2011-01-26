Саакашвили сравнил Россию с крокодилом

Президент Грузии Михаил Саакашвили сделал заявление, в котором сравнил Россию с крокодилом.

"Носители имперского менталитета похожи на крокодила, который приближается к слабой жертве, разинув пасть", – сказал президент Грузии, отвечая на вопросы граждан Грузии о взаимоотношениях с Москвой.

Он прибавил, что нынешняя Россия – это враг, с которым невозможно договориться.

Комментируя последний теракт в московском аэропорту "Домодедово", глава грузинского государства выразил соболезнования в связи с гибелью людей, но сказал при этом, что это "бумеранг", который возвращается в Россию в результате ее политики относительно Грузии.

Грузинский лидер назвал Северный Кавказ "подобием гетто, в котором люди отданы на растерзание местным феодалам". По его мнению, Россия – это империя, которая рушится и загнивает, и в которой господствует коррупция и отсталость.

Также Саакашвили снова обвинил российские спецслужбы в организации терактов в Тбилиси и призвал соотечественников не верить Путину, который, по его словам, "слушает на дне рождения Евгения Примакова "Сулико", но в то же время пытается расчленить и уничтожить Грузию".

ТСН