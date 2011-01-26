В списке погибших в Домодедово добавились три фамилии

Опознаны 28 из 35 погибших в результате теракта в московском аэропорту "Домодедово". Новые фамилии появились в списке, опубликованном на сайте МЧС РФ, в котором ранее фигурировали 26 фамилий.

Опознаны граждане России Ирина Петрунина, Олег Томин и Борис Смирнов. При этом из списка исчез Ринат Сибгатуллин, ранее обозначенный пометкой "предположительно".

Николай Иванов, ранее названный гражданином Болгарии, теперь обозначен как гражданин Австрийской республики.

Семеро погибших значатся в списке "неизвестный мужчина", пунктов "неизвестная женщина" в перечне теперь не осталось.

Неустановленными остаются 13 человек из 110 госпитализированных после взрыва. Их список печатает "Комсомольская правда".