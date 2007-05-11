Нефтепровод ”Одесса-Гданьск” - проект равных возможностей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в перспективе к проекту достройки нефтепровода «Одесса-Броды» могут приобщиться другие страны, в том числе и Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам после завершения Энергетического саммита в Кракове.

По словам В.ЮЩЕНКО, участники энергетического саммита исходили из того, что в достройке нефтепровода «Одесса-Броды-Гданьск» и дальше - в страны Западной Европы - должны принять участие много сторон.

«Безусловно, круг тех участников, которые есть на сегодняшний день, неограниченный. И мы сегодня об этом говорили, о том, что желательно, чтобы инициативу данного проекта поддержали и другие стороны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на уточняющий вопрос, не исключает ли он привлечения России к этому проекту, В.ЮЩЕНКО не дал прямого ответа, но заметил, что в этом проекте есть равные возможности для всех и каждая страна будет исходить из своих интересов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Энергетическом саммите в Кракове президенты Украины, Польши, Грузии, Литвы и Азербайджана и спецпредставитель Президента Казахстана подписали совместное коммюнике, в котором отмечается договоренность о создании Межгосударственной рабочей группы и совместной компании, которая будет развивать совместные энергетические проекты, в том числе и нефтепровод «Одесса-Броды».