"Репортеры без границ" критикуют ЕС за встречу с Каримовым

Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность предстоящей 24 января в Брюсселе встречей представителей руководства Европейского Союза с президентом Узбекистана Исламом Каримовым, сообщает Би-би-си.

"То, что по итогам этого визита даже не запланирована пресс-конференция, усиливает впечатление, что политики ЕС хотят оградить Каримова от неприятных вопросов", - заявил исполнительный директор "Репортеров без границ" Кристиан Рикертс.