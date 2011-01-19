В России прошли акции памяти убитых два года назад адвоката и журналистки

В ходе санкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве, который был посвящен памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, был задержан 21 человек, сообщает Би-би-си.

Один человек был задержан за поджог файера, еще несколько - за закрытые масками лица. Все задержанные доставлены в ближайшее ОВД. Организаторы мероприятия заявили, что не знают человека, задержанного файер.

По данным ГУВД Москвы, в акции участвовали порядка 350 человек. Перед митингом состоялось шествие по Тверскому бульвару. Организаторами акции памяти Маркелова и Бабуровой выступила правозащитница Людмила Алексеева, а также "Комитет 19 января", созданный после убийства адвоката и журналистки.

Как сообщает РИА Новости, 19 января акции памяти Маркелова и Бабуровой также прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Саратове, Тюмени, Уфе, Ярославле и Челябинске. В Санкт-Петербурге в митинге памяти Маркелова и Бабуровой приняли участие около 100 человек. Подобные мероприятия в других городах посетили от 20 до 50 человек. Акции завершились без происшествий.