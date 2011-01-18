Япония высоко оценивает деятельность Украины в рамках ГУАМ

Япония высоко оценивает роль Украины в рамках деятельности Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в Совместном заявлении относительно украинско-японского глобального партнерства, подписанном сегодня в Токио Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Японии Наото КАНОМ.

Японская сторона, в частности, высоко оценивает активную роль Украины в ГУАМ – «важном региональном механизме содействия демократии и экономическому развитию, с которой Япония поддерживает диалог и сотрудничество в формате «ГУАМ плюс Япония», говорится в документе.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ также высоко оценил содействие японской стороны в реализации проектов в областях туризма и энергосбережения, которые были профинансированы и организованы Японией с целью углубления взаимоотношений между членами ГУАМ.

Два лидера также приветствовали трехлетнюю учебную программу по содействию развитию туризма, реализация которой начнется в 2011 году в рамках сотрудничества в формате «ГУАМ плюс Япония».