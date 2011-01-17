Европарламент обсудит санкции против властей Беларуси

На открывающемся сегодня в Брюсселе заседании Европарламента будет рассмотрена ситуация в Беларуси.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Европарламента, депутаты обсудят вопрос о санкциях против официального Минска.

Речь, в частности, идет о запрете на въезд в страны Евросоюза для представителей белорусского руководства и замораживании их зарубежных активов.

Ожидается также специальное заявление о ситуации в Беларуси верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон.

В Евросоюзе критически оценили ход президентских выборов в Беларуси 19 декабря и последующие действия властей, разогнавших митинг оппозиции в Минске. Сейчас по делу о массовых беспорядках там проходят 25 человек, в том числе четверо бывших кандидатов в президенты.