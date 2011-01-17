Арабские лидеры напряженно следят за "Жасминовой революцией" в Тунисе

Лидеры арабских стран напряженно следят за развитием событий в Тунисе.

Муамар Каддафи выразил озабоченность по поводу "кровавого хаоса в соседнем государстве". Он сравнил происходящее в Тунисе с "большевистской или американской революцией", а также добавил, что единственным оправданием переворота может стать введение в стране ливийского государственного устройства - прямого управления через "народные комитеты" вместо представительской демократии.

Смещение президента бен Али поддержали только лидеры Египта, Катара и Саудовской Аравии, призвавшие уважать волю тунисского народа, обращает внимание NEWSru Израиль. Остальные арабские руководители предпочитают следить за развитием событий. Лига арабских государств призвала граждан Туниса сохранять единство.

Тем временем в некоторых странах начались демонстрации, участники которых взяли пример с Туниса. Так, в пятницу в Иордании люди вышли на улицы, чтобы протестовать против повышения цен на продукты питания. Антиправительственный митинг состоялся и в Египте.

В столице Иордании городе Амман более трёх тысяч профсоюзных активистов, исламистов и представителей левых партий протестовали у здания парламента против экономической политики правительства. Участники сидячей демонстрации скандировали: "Хватит лжи, у нас нет будущего" и призвали премьер-министра прислушаться к голосу народа. Акция протеста проходила во время заседания парламента. Ещё 50 демонстрантов находились в это время у посольства Туниса в Аммане, скандируя: "Тунисская революция - будет распространяться"

Тунисская диаспора, в основном, с воодушевлением восприняла прекращение 23-летнего правления бин Али. Демонстрации во Франции, Канаде, Бельгии и других западных странах приветствовали "Жасминовую революцию" – такое название получили события в стране.