Представитель Польши опроверг слова руководителя МАК

Глава госкомиссии Польши по расследованию авиационных происшествий Эдмунд Клих опроверг слова председателя Межгосударственного авиационного комитета Татьяны АНОДИНОЙ о своем участии во всех важных совещаниях по вопросам расследования Смоленской катастрофы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.КЛИХ сказал в эфире TVN24.

"К сожалению, это ложь. Меня не приглашали ни на какую другую встречу, лишь на ту, что состоялась в Смоленске, невзирая на то, что обращался с такой просьбой", - сказал он.

"Нам дали материалы по облету, с которыми мы были абсолютно не согласны, и пытались нам подставить документы (по этому делу) для подписи", - добавил он.

Э.КЛИХ считает, что россияне умышленно решили быстро обнародовать доклад о катастрофе самолета Президента Польши Леха Качинского в апреле 2010 года, чтобы не включать в этот документ замечания польской стороны.

Он также отметил, что не согласен с мнением российских экспертов о том, что диспетчеры Смоленского аэродрома действовали правильно. Э.КЛИХ считает, что диспетчеры в условиях тумана должны были закрыть аэродром, и в любом случае не разрешать экипажу зайти даже на высоту принятия решения (100 метров - УНИАН), заметив также, что диспетчер слишком поздно приказал пилотам самолета прекратить снижение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, Межгосударственный авиационный комитет передал Польше Окончательный отчет по итогам расследования катастрофы самолета Ту-154М бортовой номер 101 Республики Польша, которая произошла 10 апреля 2010 года в районе аэродрома Смоленск «Северный». Расследование проводилось Технической комиссией МАК. По заключениям российских экспертов, самолет Ту-154М разбился из-за попытки пилотов посадить самолет при любых условиях.

Меньше месяца назад поляки передали россиянам 150 страниц замечаний к 210-страничному документу МАК.

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Межгосударственный авиационный комитет - исполнительный орган 12 государств бывшего Союза ССР по делегированным государствами функциям и полномочиям в области гражданской авиации и использования воздушного пространства.