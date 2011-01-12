Оппозиция Беларуси просит ЕС надавить на Лукашенко

Белорусская оппозиция считает, что Евросоюз должен проводить жесткую и последовательную политику в отношении режима Президента Александра ЛУКАШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании комитетов Европарламента глава белорусского движения «За свободу» Александр МИЛИНКЕВИЧ.

«Что должен делать ЕС? Реакция должна быть жесткой, последовательной. Должны использоваться все методы политического, экономического давления на режим», - сказал он.

При этом А.МИЛИНКЕВИЧ подчеркнул важность синхронных действий Европарламента и Еврокомиссии.

«Декларации важны, но важны и действия», - подчеркнул он.

Вместе с тем представитель белорусской оппозиции выразил мнение, что политика ЕС в отношении Беларуси должна стать политикой двух уровней, когда с одной стороны будут применяться жесткие меры относительно белорусской власти и, одновременно - поддержка гражданского общества, свободных СМИ, а также поддержка граждан Беларуси, пострадавших от режима.

«Самая эффективная санкция против тоталитарных режимов – широкая поддержка гражданского общества, независимых медиа”, - сказал А.МИЛИНКЕВИЧ.

Он также отметил, что после ужесточения политики ЕС в отношении белорусской власти Президент страны А.ЛУКАШЕНКО будет пытаться убедить белорусское общество в том, что Европа «не ждет» Беларусь, и именно по этому, по словам А.МИЛИНКЕВИЧА, ЕС должен одновременно продемонстрировать открытость для белорусских граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Европарламенте состоялось совместное заседание Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента, подкомитета по правам человека, делегаций Европарламента по связям с Беларусью и в ассамблее EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства»).

19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов «за».

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты.