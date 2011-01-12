Россия прекратила поставлять нефть Беларуси

Российские нефтяные компании с 1 января 2011 года прекратили поставки углеводородов в Беларусь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные белорусского "Белнефтехима" и источники в российских компаниях. Поставки прекращены из-за того, что стороны не могут договориться о новых ценах на нефть. На транзит углеводородов через Беларусь. прекращение поставок не повлияло.

В Беларуси рассчитывают, что поставки возобновятся уже в январе. Во всяком случае, белорусские нефтеперерабатывающие заводы обеспечены сырьем именно до конца текущего месяца.

По данным газеты "Ведомости", российские компании настаивают на повышении цен на нефть для Беларуси на 45 долларов за тонну. Такое требование возникло после того, как Минск поднял пошлину на транзит нефти на 12,5 процента с 1 февраля. В Минске на увеличение цен не согласны - местные чиновники напоминают, что согласовали новый тариф с Россией.

Крупнейшими поставщиками российской нефти в Белоруссию являются "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Роснефть". Во всех трех компаниях информацию о срыве поставок пока не прокомментировали. В "Транснефти" отмечают, что готовы предоставить трубу для прокачки нефти, однако в коммерческих переговорах между сторонами не участвуют.

Россия до 2010 года являлась монопольным поставщиком нефти в Беларусь, но затем вынуждена была уступить часть местного рынка Венесуэле. Это случилось на фоне многочисленных конфликтов из-за поставок нефти и нефтепродуктов из России. Так, Минск в рамках Таможенного союза настаивал на обнулении российских экспортных пошлин на нефть.

В конце 2010 года стороны договорились, что Россия будет поставлять в Беларусь нефть без пошлин. Взамен Минск пообещал отдавать в российский бюджет все пошлины от экспорта нефтепродуктов из российского сырья. В России подсчитали, что потеряют от такого размена 5,3 миллиарда долларов за год, а помощь Беларуси составит 3,9 миллиарда долларов.

Лента.ру