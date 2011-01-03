В Эстонии День памяти погибших в Освободительной войне

День памяти воинов, погибших в Освободительной войне (Eesti Vabadussõda) 1918-1920 годов, отметят сегодня в Эстонии. На всех государственных и муниципальных учреждениях будут вывешены государственные флаги.

У Монумента победы в Таллине состоится поминальная церемония, в которой примут участие министр обороны страны Яак Аавиксоо и архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Андрес Пыдер.

В период с ноября 1918 года по январь 1920-го вооружённые силы Эстонской Республики при участии русских белогвардейцев и финских добровольцев противостояли Красной Армии, а в июне-июле 1919 года - ориентированному на Германию Прибалтийскому ополчению в Латвии.

Война фактически завершилась перемирием 3 января 1920 г. на фронте с Красной Армией и подписанием 2 февраля Тартуского мирного договор, согласно которому Советская Россия признала независимость Эстонии.

В Освободительной войне со стороны Эстонии погибли около 4 тысяч человек, около 14 тысячи получили ранения.