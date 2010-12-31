Белоруссия закрывает офис ОБСЕ

Белорусские власти не продлили мандат офиса ОБСЕ в Минске, он прекращает работу, сообщил в пятницу МИД Белоруссии.

«Необходимо отметить, что это осознанное решение, которое обусловлено отсутствием объективных оснований для сохранения миссии ОБСЕ в Беларуси», - приводятся в сообщении слова начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Белоруссии.

ОБСЕ заявляла, что не видит возможности позитивно говорить о президентских выборах в Белоруссии и серьезно разочарована тем, как проведен подсчет голосов.