Сегодня обещают освободить украинца, задержанного в Беларуси

Гражданин Украины, задержанный во время акции протеста в Беларуси 19 декабря, сегодня будет освобожден из-под стражи.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, консул Посольства Украины в Беларуси посетил в изоляторе временного содержания гражданина Украины. Руководство изолятора, на просьбу украинского дипломата освободить украинца как можно скорее, пообещало, что он будет освобожден сегодня.

Гражданин Украины сообщил консулу, что чувствует себя нормально и не жалуется на условия содержания.

Как сообщалось, в Минске 19 декабря за участие в акции протеста оппозиции были задержаны двое гражданин Украины. Один из них был освобожден 29 декабря.