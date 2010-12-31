Сегодня обещают освободить украинца, задержанного в Беларуси
Во время акции протеста 19 декабря
Гражданин Украины, задержанный во время акции протеста в Беларуси 19 декабря, сегодня будет освобожден из-под стражи.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.
По его словам, консул Посольства Украины в Беларуси посетил в изоляторе временного содержания гражданина Украины. Руководство изолятора, на просьбу украинского дипломата освободить украинца как можно скорее, пообещало, что он будет освобожден сегодня.
Гражданин Украины сообщил консулу, что чувствует себя нормально и не жалуется на условия содержания.
Как сообщалось, в Минске 19 декабря за участие в акции протеста оппозиции были задержаны двое гражданин Украины. Один из них был освобожден 29 декабря.