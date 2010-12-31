В христианских районах Багдада прогремело шесть взрывов
03:06, 31 декабря 2010Мир
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Двое прихожан убиты
По меньшей мере двое прихожан христианских церквей Багдада были убиты и еще 12 человек ранены в результате серии скоординированных нападений на районы иракской столицы, где проживают христиане.
По словам представителя министерства внутренних дел страны, самый сильный взрыв произошел в 20:00 в районе Аль-Гадир.
Всего вечером четверга в разных районах Багдада произошло шесть взрывов самодельных взрывных устройств, сообщает Би-би-си.
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