Бездомных переселят в дома наркобаронов

Колумбийские власти объявили о намерении переселить тысячи людей, оставшихся без крова в результате обрушившихся на страну наводнений, в дома, конфискованные у торговцев наркотиками, сообщает Би-би-си.

Министр внутренних дел страны Герман Варгас Йерас заявил, что правительство подготовило распоряжение, которое позволит пострадавшим от стихийного бедствия временно переселиться на земли, принадлежавшие арестованным наркодельцам.

От сильнейших за последние 40 лет проливных дождей в Колумбии пострадало более 2 млн человек.