Газпром: нельзя прогнозировать, какими будут отношения с Украиной

Стоимость строительства газопровода "Южный поток", оцениваемая в 15 миллиардов евро, оправдана, если вспомнить потери "Газпрома" при транзитном кризисе с Украиной в размере 2 миллиардов евро, считает официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов.

"За 20 дней января 2008 года прекращения поставок через Украину мы потеряли 2 миллиарда евро. Это те деньги, которые мы не получили. Говоря о том, дорого или дешево, 15 или не 15 миллиардов евро за "Южный поток", надо понимать, для чего мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы таких проблем не было", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что, несмотря на то, что в настоящее время с Украиной хорошие отношения, нельзя прогнозировать, какими они будут в дальнейшем. "Это экономически обосновано", - сказал Куприянов о строительстве "Южного потока".

По данным на конец ноября, стоимость строительства газопровода "Южный поток", который предполагается проложить из России в Европу по дну Черного моря, ориентировочно составит около 15,5 миллиарда евро.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает строительство «Южного потока» способом влиять на украинскую власть. Об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина” 24 декабря. «Мы ведем очень непростые переговоры, предложив украинский проект модернизации украинской газотранспортной системы вместо строительства “Южного потока”». По его убеждению, если «Россия и Европейский Союз согласятся на украинский вариант модернизации украинской ГТС, «Южный поток» отпадает сам по себе».

Посол Украины при Европейском Союзе Константин ЕЛИСЕЕВ в беседе с журналистами подчеркнул, что Украина рассматривает «Южный поток» исключительно как политический проект. «Мы представили проект, который в 10 раз дешевле по сравнению с «Южным потоком», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

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Проект "Южный поток" реализуется в целях диверсификации маршрутов поставок природного газа европейским потребителям и предполагает строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. Предусматривается, что мощность "Южного потока" будет наращиваться постепенно и достигнет 63 миллиардов кубометров в год. Планируется, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 километров, максимальная глубина - более двух километров.

Для реализации сухопутной части проекта за рубежом с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения. Сводное ТЭО планируется подготовить к февралю 2011 года. В качестве срока запуска газопровода назывался декабрь 2015 года, однако в ноябре Миллер сообщил, что это может произойти на четыре месяца раньше - в августе 2015 года.