Украина считает "Южный поток" исключительно политическим проектом
Посол Украины при ЕС привел аргументы
Посол Украины при Европейском Союзе Константин ЕЛИСЕЕВ подчеркивает, что Украина рассматривает «Южный поток» исключительно как политический проект.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам.
«Мы против строительства «Южного потока», поскольку мы считаем, что это исключительно политический проект, который был придуман с целью давления на Украину», - сказал Посол.
Он отметил, что украинская сторона предложила Еврокомиссии ряд идей относительно модернизации украинской ГТС с целью увеличения поставок газа в Европу.
«Мы представили проект, который в 10 раз дешевле по сравнению с «Южным потоком», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.
При этом он подчеркнул, что «Южный поток», по мнению украинской стороны, не оправдан ни с экономической, ни с технологической точек зрения.
«Химический состав воды в Черном море абсолютно отличается от химического состава воды в Балтике. Воды Черного моря является в определенной степени агрессивными. И потому необходима также и экологическая оценка», - сказал украинский Посол.
Он также отметил, что Россия знает о позиции Украины относительно «Южного потока».
Как сообщал УНИАН, «Южный поток» - система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийск (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию.
Общая протяженность черноморского участка - около 900 километров, максимальная глубина – более 2000 метров, проектная мощность - 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.