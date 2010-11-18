Украина считает "Южный поток" исключительно политическим проектом

Посол Украины при Европейском Союзе Константин ЕЛИСЕЕВ подчеркивает, что Украина рассматривает «Южный поток» исключительно как политический проект.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам.

«Мы против строительства «Южного потока», поскольку мы считаем, что это исключительно политический проект, который был придуман с целью давления на Украину», - сказал Посол.

Он отметил, что украинская сторона предложила Еврокомиссии ряд идей относительно модернизации украинской ГТС с целью увеличения поставок газа в Европу.

«Мы представили проект, который в 10 раз дешевле по сравнению с «Южным потоком», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

При этом он подчеркнул, что «Южный поток», по мнению украинской стороны, не оправдан ни с экономической, ни с технологической точек зрения.

«Химический состав воды в Черном море абсолютно отличается от химического состава воды в Балтике. Воды Черного моря является в определенной степени агрессивными. И потому необходима также и экологическая оценка», - сказал украинский Посол.

Он также отметил, что Россия знает о позиции Украины относительно «Южного потока».

Как сообщал УНИАН, «Южный поток» - система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийск (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка - около 900 километров, максимальная глубина – более 2000 метров, проектная мощность - 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.