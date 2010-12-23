Пиратская партия Чехии запустила сайт PirateLeaks

Чешская пиратская партия запустила в Интернете местный проект портал PirateLeaks, аналогичный WikiLeaks, где намерена публиковать секретные материалы из министерств и различных государственных органов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чешские СМИ.

Координатором сайта PirateLeaks стал 21-летний Якуб Михалек - шеф-редактор "Пиратской газеты" и одновременно руководитель партийной комиссии по международным делам.

Пиратская партия Чехии заявила, что PirateLeaks будет практически копией своего "большого брата" - WikiLeaks.

"Наша главная цель - это улучшение ситуации в обществе. Потому что уровень лживости, лицемерия и коррупции превысил все мыслимые границы. Самым действенным средством является полная открытость и прозрачность в области государственного управления. Потому что речь идет о наших деньгах, политики и чиновники работают на нас, и мы имеем право знать, как они обращаются с нашими деньгами", - сказал в интервью Чешскому радио заместитель председателя Чешской пиратской партии Иво Вашичек.

Информацию для публикации на сайте авторы проекта собираются получать от общественности, журналистов, а также от самих чиновников.