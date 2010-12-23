На Путина подали в суд за клевету

Российские оппозиционеры намерены взыскать 1 млн. рублей (около 32 тыс. долларов) в суде с премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА за клевету.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил один из лидеров движения «Солидарность» Борис НЕМЦОВ.

Он отметил, что кроме него иск в Савеловский суд Москвы направили Владимир МИЛОВ и Владимир РЫЖКОВ.

По словам Б.НЕМЦОВА, причиной подачи иска стали слова В.ПУТИНА в ходе общения с россиянами в прямом эфире 16 декабря.

«Сказанное В.ПУТИНЫМ является стопроцентной ложью и клеветой», - подчеркнул В.НЕМЦОВ.

«Мы требуем от В.ПУТИНА опровергнуть клеветнические высказывания, сделанные им, и выплатить нам компенсацию морального вреда в размере 1 млн. руб. Этот миллион мы потратим на антикоррупционную деятельность, в первую очередь, на издание докладов, рассказывающих о коррупции в окружении В.ПУТИНА», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря В.ПУТИН в ходе общения с россиянами в прямом эфире, отвечая на вопрос: «Чего на самом деле хотят НЕМЦОВ, РЫЖКОВ, МИЛОВ и так далее?», сказал: «Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с БЕРЕЗОВСКИМИ и теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но, я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут».