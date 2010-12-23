Минск намекает ОБСЕ, что неплохо бы изменить оценку выборов

Минск считает, что миссия ОБСЕ руководствовалась эмоциями при подготовке предварительной оценки выборов Президента Беларуси 19 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей САВИНЫХ, комментируя предварительные итоги международного наблюдения за выборами Президента.

"Опубликованные в предварительном докладе утверждения не в полной мере согласуются с предыдущими оценками миссии на всех стадиях избирательного процесса. Мы вынуждены констатировать, что противоправные и провокационные действия, организованные меньшинством оппозиции после закрытия избирательных участков, повлияли на тональность заявлений представителей ОБСЕ и характер их заключений", - сказал А.САВИНЫХ.

Белорусская сторона обращает внимание "на недопустимость ситуации, когда эмоциональная трактовка событий, не имеющих отношения к избирательному процессу, уводит внимание от оценки проведения собственно избирательного процесса и итогов выборов".

"Мы рассчитываем, что эксперты ОБСЕ смогут преодолеть возникшее после выборов манипулятивное давление и профессионально подойти к подготовке заключительного доклада о ходе избирательного процесса в Беларуси", - подчеркнул А.САВИНЫХ.

В то же время, пресс-секретарь МИД отметил, что "наблюдатели ОБСЕ попытались представить более сбалансированную и объективную оценку выборов в Беларуси по сравнению с аналогичными докладами в прошлые годы".

В частности, по его словам, эксперты ОБСЕ отметили позитивные улучшения в процессе регистрации инициативных групп, проведения сбора подписей, инклюзивной регистрации кандидатов в президенты.

"Эксперты ОБСЕ зафиксировали расширение прав кандидатов и их инициативных групп по ведению агитационной кампании. Эксперты ОБСЕ также отметили, что территориальные избирательные комиссии формируются не менее чем на одну треть своего состава из представителей политических партий и общественных объединений. Вместе с тем анализ предварительного заключения показывает, что эксперты ОБСЕ не отразили все изменения, направленные на обеспечение открытости и прозрачности выборной кампании, создание равных условий для всех участников выборов", - резюмировал А.САВИНЫХ.

Как сообщал УНИАН, миссия наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) в предварительном отчете о ходе выборов отметила, что Беларусь должна еще многое сделать для достижения международных стандартов демократичности проведения выборов.

"Президентские выборы продемонстрировали, что Беларусь все еще должна пройти значительный путь для соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ, несмотря на то, что некоторые отдельные улучшения были сделаны", - отмечалось в отчете.

Миссия также считает, что хотя процесс голосования в целом оценивается позитивно, однако процесс подсчета голосов как минимум на половине участков, где проводилось наблюдение, был оценен как плохой или очень плохой.

Кроме того, несмотря на то, что законодательство позволяло включение представителей оппозиции в состав избирательных комиссий, количество представителей оппозиционных кандидатов в них не превысило 1%.

По мнению наблюдателей, выборы были омрачены задержанием большинства кандидатов и сотен активистов, журналистов и представителей гражданского общества.