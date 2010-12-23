Жив ли в СИЗО КГБ один из кандидатов в президенты Беларуси?

Семья и адвокат кандидата в президенты Белоруссии Владимира Некляева на протяжении нескольких дней не имеют о нем информации.

Адвокат Тамара Сидоренко провела 22 декабря в КГБ, но там так и «не нашлось свободного кабинета» для встречи с Владимиром Некляевым. Адвокат не исключает, что ее специально не допускают к подзащитному. Ей неизвестно, в каком состоянии находится политик.

Супруга Ольга Некляева напрямую заявляет журналистам, что хочет знать, жив ли ее муж.

У жены в СИЗО КГБ приняли передачу, но не сразу - сначала отказали, и только после звонка следователю разрешили. "Когда я отдавала вещи, я спросила, действительно ли мой муж тут. Мне ответили косвенно - если берем вещи, то тут", - сообщила она.

Как отмечает корреспондент Газеты.ру в Минске, со всеми остальными кандидатами в президенты и их доверенными лицами, которых арестовало КГБ, адвокаты уже смогли встретиться.

Кандидат в президенты Белоруссии Владимир Некляев был жестоко избит спецназом в день выборов - 19 декабря и помещен в больницу с черепно-мозговой травмой. В ночь на 20 декабря неизвестные силой забрали Некляева из больницы - вынесли, завернув в одеяло, и увезли. Позднее появилась информация о том, что Некляев находится в СИЗО КГБ.