Щербак: эксперты стали характеризовать Россию как "failed state"

Некоторые эксперты начали характеризовать Россию как несостоявшееся государство (failed state).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил бывший посол Украины в США, писатель Юрий ЩЕРБАК во время заседания Дипломатического клуба в Киеве.

“Я сказал бы, что события 11 декабря в Москве, погромы – националистические и фашистские – они, как сказал один российский политолог, знаменуют новую фазу в истории России”, - отметил бывший дипломат.

По мнению Ю.ЩЕРБАКА, нынешние события в России также будут иметь самое “серьезное влияние на ситуацию в Украине”.

“Уже начались разговоры – я не поддерживаю это, - но есть такие разговоры о России, как о “failed state” (несостоявшемся государстве). Это то, что они охотно говорили об Украине, а теперь о них говорят”, - заметил Ю.ЩЕРБАК.

Он также отметил, что в настоящее время часть российского истеблишмента склоняется к предоставлению кавказским республикам независимости с приведением к власти там “благосклонных к России царей и князей”.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря вследствие драки с уроженцами Северного Кавказа был убит болельщик "Спартака" Егор Свиридов, что стало поводом для несанкционированной акции, организованной 11 декабря в центре Москвы футбольными фанатами и националистами. В акции приняли участие около пяти тысяч лиц. В тот же день произошли столкновения участников акции с бойцами ОМОН. В результате были задержаны 65 лиц, травмы различной степени тяжести получили свыше 30 чел. Медицинская помощь также понадобилась 8 милиционерам.

Эти события стали поводом для ряда других несанкционированных акций молодежи и нападений на уроженцев республик Северного Кавказа.