Щербак: эксперты стали характеризовать Россию как "failed state"
Нынешние события скажутся на Украине
Некоторые эксперты начали характеризовать Россию как несостоявшееся государство (failed state).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил бывший посол Украины в США, писатель Юрий ЩЕРБАК во время заседания Дипломатического клуба в Киеве.
“Я сказал бы, что события 11 декабря в Москве, погромы – националистические и фашистские – они, как сказал один российский политолог, знаменуют новую фазу в истории России”, - отметил бывший дипломат.
По мнению Ю.ЩЕРБАКА, нынешние события в России также будут иметь самое “серьезное влияние на ситуацию в Украине”.
“Уже начались разговоры – я не поддерживаю это, - но есть такие разговоры о России, как о “failed state” (несостоявшемся государстве). Это то, что они охотно говорили об Украине, а теперь о них говорят”, - заметил Ю.ЩЕРБАК.
Он также отметил, что в настоящее время часть российского истеблишмента склоняется к предоставлению кавказским республикам независимости с приведением к власти там “благосклонных к России царей и князей”.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря вследствие драки с уроженцами Северного Кавказа был убит болельщик "Спартака" Егор Свиридов, что стало поводом для несанкционированной акции, организованной 11 декабря в центре Москвы футбольными фанатами и националистами. В акции приняли участие около пяти тысяч лиц. В тот же день произошли столкновения участников акции с бойцами ОМОН. В результате были задержаны 65 лиц, травмы различной степени тяжести получили свыше 30 чел. Медицинская помощь также понадобилась 8 милиционерам.
Эти события стали поводом для ряда других несанкционированных акций молодежи и нападений на уроженцев республик Северного Кавказа.