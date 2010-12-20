Новую акцию протеста в Минске пресекла милиция

Оставшиеся на свободе активисты белорусской оппозиции сегодня вечером вновь попытались провести акцию протеста на столичной площади Независимости перед зданием правительства и парламента.

Как передает ИТАР-ТАСС, там собралось несколько десятков человек: преимущественно представители молодежных оппозиционных организаций.

Едва протестующие успели развернуть один транспарант, как, по свидетельствам очевидцев, к площади подъехали два автобуса с бойцами милицейского спецназа. Стражи порядка в жесткой форме пресекли акцию. Ее участники, а также некоторые журналисты задержаны.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси после проведения президентских выборов полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, в том числе 7 оппозиционных кандидатов в Президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РИМАШЕВСКИЙ – были перед тем избитые силами правопорядка.

Кроме того, 19-20 декабря в Беларуси были задержаны 18 журналистов.