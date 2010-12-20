Президент Польши назвал события в Минске «досадным спектаклем»

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ осудил избиение в Минске демонстрантов и кандидатов в президенты Беларуси и призвал страны Евросоюза и „Восточного партнерства” дать оценку этим событиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном веб-сайте Президента Польши.

„Несмотря на определенные надежды на прогресс в сфере демократизации, имеем дело с очередным досадным спектаклем обострения внутреннего конфликта”, - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ, комментируя события после проведения президентских выборов в Беларуси.

„Сам факт избиения до потери сознания лидера оппозиции и главного конкурента в президентских выборах является очень тревожным сигналом”, - добавил он.

Б.КОМОРОВСКИЙ призвал европейских политиков совместно с представителями стран-участниц программы Евросоюза „Восточное партнерство”, в которую также включена Беларусь, обсудить возможное изменение политики относительно белорусской власти.

В то же время Президент Польши не стал комментировать возможность внедрения санкций против Беларуси за последние события, заметив, что такие дела требуют дополнительных консультаций.

Как сообщал УНИАН, МИД Польши в специально обнародованном сегодня заявлении осудил избиение и задержание демонстрантов в Минске в воскресенье.

Справка УНИАН. 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов избирателей.

При этом, по данным ЦИК Беларуси, около 20% избирателей проголосовали досрочно. Кандидаты в президенты Андрей САННИКОВ и Владимир НЕКЛЯЕВ заявили, что досрочное голосование стало одним из механизмов фальсификации результатов выборов, поскольку власть с помощью административного ресурса принуждала трудовые коллективы и студентов принимать участие в досрочном голосовании.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, в том числе 7 оппозиционных кандидатов в президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РИМАШЕВСКИЙ – были перед тем избитые силами правопорядка.

Кроме того, 19-20 декабря в Беларуси были задержаны 18 журналистов.

Наблюдатели ОБСЕ отметили ряд улучшений при проведении выборов, однако заявили, что стране предстоит пройти еще значительный путь для достижения международных стандартов проведения выборов.

***А.ЛУКАШЕНКО является Президентом Беларуси с 1994 года – с момента введения этой должности в стране.