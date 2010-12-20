ЦИК Беларуси потерял связь с участковыми комиссиями

Подсчет итогов выборов президента Белоруссии затянулся из-за акций оппозиции, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. "К сожалению, я не могу сказать, какой процент голосов отдан за какого кандидата, - приводит ее слова РИА "Новости". - В связи с последними событиями связь с ЦИК прервалась, и сотрудники Центризбиркома сидели во внутренних помещениях с погашенным светом".

По словам Ермошиной, обработан 51% бюллетеней, но итоги голосования пока не известны, поскольку данные не поступили из-за проблем со связью. Белорусская оппозиция сразу после закрытия избирательных участков собралась на несанкционированный митинг, а затем отправилась штурмовать дом правительства, где расположены совет министров, нижняя палата парламента и ЦИК.