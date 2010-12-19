В Минске отключили Facebook, Twitter, YouTube, Google-ток и Google-почту

В Минске отключены все социальные сети, через которые осуществлялась координация протестующих против фальсификации выборов президента.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды", телефоном из Минска.

"В частности, не работает Facebook, Twitter, YouTube, Google-ток и Google-почта", - рассказал он.

Не работают практически все почтовые сервисы и LiveJournal.

Кроме того, отключены сайты некоторых оппозиционных кандидатов в президенты.

"Единственный провайдер "Белтелеком", который контролирует весь поток Интернета в стране", - уточнил журналист.

Как известно, 19 декабря в Белоруссии проводяться выборы президента.