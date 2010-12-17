Россиянин, американка и итальянец - на пороге космической станции

Российский космический корабль "Союз ТМА-20" провел успешную стыковку с модулем "Рассвет" Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости.

"Союз", который доставил на МКС новый экипаж - россиянина Дмитрия Кондратьева, астронавта НАСА Кэтрин Колман и представителя Европейского космического агентства итальянца Паоло Несполи - пристыковался к станции в автоматическом режиме.

Космонавты смогут открыть переходные люки после стыковки и присоединиться к уже находящимся на станции американцу Скотту Келли и россиянам Олегу Скрипочке и Александру Калери через час-полтора.

Миссия новых членов экипажа МКС, как ожидается, продлится 152 дня, после чего космонавты вернутся на Землю.

Полет "Союза", стартовавшего к МКС с космодрома Байконур вечером 15 декабря, напоминает Лента.ру, сопровождался техническими трудностями. Сообщалось, что связь между этими космическими аппаратами и Центром управления полетами прервалась вечером 16 декабря примерно на три часа.