Мэр Москвы: милиция будет жестко подавлять провокации и беспорядки

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН заявляет, что московская милиция будет подавлять все провокации и попытки устроить беспорядки в столице.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы призвал горячие головы не поддаваться на провокации, призывы к насилию. Милиция и впредь будет жестко подавлять любые провокационные попытки и насилия», - сказал С.СОБЯНИН.

Он отметил, что правоохранители проводят профилактические мероприятия по недопущению в городе несанкционированных митингов.

«В настоящее время задержано несколько сот человек, никаких данных о жертвах нет», - сообщил он.

По его словам, милиция проводит усиленное патрулирование городских улиц, метро, общественного транспорта, для того, чтобы не допустить никакие беспорядки.

По данным ГУВД города Москвы, в рамках мероприятий по пресечению противоправных действий задержаны более 1 тыс. человек, у некоторых изъяты ножи и пистолеты. Все нарушители доставлены в отделения милиции для разбирательства.

В тоже время, по информации милиции обстановка в городе нормализована и находится под контролем.

В частности, были мобилизированы дополнительные силы, чтобы избежать столкновений между националистически настроенной молодежью и выходцами с Кавказа. Были усилены патрули на Манежной площади, Смоленской набережной, почти 1,5 тыс. милиционеров находились на Площади Киевского вокзала.