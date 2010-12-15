Мэр Москвы: милиция будет жестко подавлять провокации и беспорядки
У города был трудный день
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН заявляет, что московская милиция будет подавлять все провокации и попытки устроить беспорядки в столице.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Я бы призвал горячие головы не поддаваться на провокации, призывы к насилию. Милиция и впредь будет жестко подавлять любые провокационные попытки и насилия», - сказал С.СОБЯНИН.
Он отметил, что правоохранители проводят профилактические мероприятия по недопущению в городе несанкционированных митингов.
«В настоящее время задержано несколько сот человек, никаких данных о жертвах нет», - сообщил он.
По его словам, милиция проводит усиленное патрулирование городских улиц, метро, общественного транспорта, для того, чтобы не допустить никакие беспорядки.
По данным ГУВД города Москвы, в рамках мероприятий по пресечению противоправных действий задержаны более 1 тыс. человек, у некоторых изъяты ножи и пистолеты. Все нарушители доставлены в отделения милиции для разбирательства.
В тоже время, по информации милиции обстановка в городе нормализована и находится под контролем.
В частности, были мобилизированы дополнительные силы, чтобы избежать столкновений между националистически настроенной молодежью и выходцами с Кавказа. Были усилены патрули на Манежной площади, Смоленской набережной, почти 1,5 тыс. милиционеров находились на Площади Киевского вокзала.