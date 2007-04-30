Бронзовый солдат установлен на военном кладбище в Таллине.

Как передает РИА «Новости», в 17.00 по местному времени полиция сняла введенный ранее запрет на проход к памятнику для всех желающих.

Памятник стоит в целости и сохранности, пока отсутствует стена из известняка за спиной Бронзового солдата, которая стояла на холме Тынисмяги. Ранее Министерство обороны Эстонии обещало, что стена будет восстановлена в прежнем виде.

Людей у памятника немного, в основном это представители прессы.

На старом месте памятника, где ведётся эксгумация советских солдат из братской могилы, обнаружены останки 9 человек, передает телеканал "Вести-24". Раскопки могил воинов начались 28 апреля. Перед началом раскопок была проведена церковная служба. Эксперты считают, что в могиле захоронены около 15 человек.

Эстонское оборонное ведомство считает, что Таллинское военное кладбище - подобающее место для захороненных на холме Тынисмяги военнослужащих. Минобороны заявляет, что это кладбище -единственное место, подходящее для останков жертв войны, поскольку оно с момента его основания было местом захоронения именно военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, в Таллине 27 апреля демонтировали памятник Воину-освободителю. Действия властей спровоцировали массовые беспорядки. Начиная с 27 апреля, полиция задержала в общей сложности более тысячи человек.