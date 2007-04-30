Польша готовится к демонтажу всех советских монументов

В министерстве культуры и национального наследия Польши разрабатывается программа, которая позволит местным властям разрушать и перемещать памятники, установленные в эпоху социализма, передает РБК.

Министр культуры Польши Казимеж УЯЗДОВСКИЙ заявил, что благодаря программе "символы коммунистической диктатуры исчезнут из городов и с улиц в Польше, как чуждые польской традиции".

К.УЯЗДОВСКИЙ уточнил, что речь не идет о том, чтобы "не уважать или не заботиться о могилах солдат Советской армии", похороненных в Польше. Между тем в органы местного самоуправления уже разосланы списки находящихся на их территориях памятников "советской эпохи" и улиц, чьи названия рекомендуется изменить.

Один из первых памятников, который может исчезнуть после утверждения новой разработки министерства культуры Польши - монумент польско-советскому боевому братству, стоящий в варшавском районе Прага с 1945 года.

Ранее польский Катыньский комитет выразил солидарность с властями Эстонии в связи с демонтажом памятника Воину-освободителю в центре Таллинна. В комитете считают также, что пришло время удалить с территории Польши "советские монументы".

"Катыньский комитет солидаризируется с властями независимой Эстонии и поддерживает решение о сносе советских монументов, памятников красной империи. С возмущением воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, угрожающих разрывом дипломатических отношений с Эстонией", - говорится в специальном заявлении Катыньского комитета.

Общественная организация, куда входят родственники польских офицеров, погибших в Катыни недалеко от Смоленска, отмечает, что Эстония, как и Польша, в течение 50 лет "испытала (на себе) советскую оккупацию, а советские памятники были и являются свидетельством порабощения и лжи, великорусского шовинизма".

"Советские памятники популяризировали и подводили теоретическую основу под советскую версию лжи, представляя Советскую Армию как освободительницу народов", - заявил Катыньский комитет.

"Наступило время, чтобы с улиц польских городов убрать советские памятники. Это позор, что на консервацию и содержание двух тысяч советских памятников из кармана польского налогоплательщика по-прежнему уходят миллионы (польских злотых)", - говорится в документе.

Напомним, что ранее Польша выразила поддержку Эстонии в связи с ситуацией, сложившейся вокруг переноса монумента Воину-освободителю и братской могилы советских солдат. Польский президент Лех КАЧИНЬСКИЙ и его эстонский коллега Тоомас Хендрик ИЛЬВЕС по телефону обсудили данную проблему. Л.КАЧИНЬСКИЙ сказал, что его страна внимательно следит за событиями в прибалтийском государстве.