Во Вьетнаме перевернулась лодка с туристами: восемь человек погибли

Во Вьетнаме в воскресенье перевернулась лодка с туристами, восемь человек погибли, сообщило национальное телевидение.

По данным источника, лодка с 25 местными туристами на борту перевернулась в пяти километрах от берега в районе города Дананг в центральной части страны.

Лодка была рыболовецкой, однако владельцы использовали ее для перевозки туристов, так как те хотели посетить одну из местных достопримечательностей.

На данный момент извлечены тела восьми человек. Поисково-спасательные работы с участием морских пограничников продолжаются. Уточняется число пропавших без вестей, отмечает РИА “Новости”.