В Польше чтят память жертв операции ”Висла”

В городе Перемышль (Польша) продолжаются мероприятия памяти 60-й годовщины операции «Висла», во время которой правительство послевоенной Польши переселило украинское население из восточной части страны в северную и западную (так называемые “возвращенные земли”). Власть заботилась, чтобы на новых землях украинцев расселять распылено, чтобы не было организованного сопротивления и облегчалась последующая ассимиляция.

Мероприятия начались в конце недели выставкой изданий и публикаций, посвященных депортациям, и презентацией польских и украинских фильмов и телерепортажей о послевоенных депортациях. Одновременно в Варшаве состоялась встреча президентов Польши и Украины Качиньского и Ющенко посвященная грустной годовщине.

В рамках памяти 60-й годовщины при участии известных историков, публицистов, общественных деятелей состоялся международный исторический семинар Операция «Висла» на фоне военных и послевоенных депортаций. В первой части историки осветили фактическую сторону событий, назвали цифры жертв: 500 тыс. выселенных в 1944-1946 гг. в Украину и 200 тыс. депортированных в рамах операции «Висла» в Польше. Следующие части семинара были посвящены взглядам на эти события по прошествии 60-ти лет, а также депортациям в сознании обоих народов и в контексте современных попыток преодоления прошлого.

Мероприятия, организованные Обществом Украинцев в Польше, прошли при содействии Президента Украины Виктора Ющенко. Они еще продолжаются. Сегодня предусмотрено богослужение в православном и греко-католическом соборах в Перемышле в память жертв операции «Висла», пресс-конференция, концерт-реквием и презентация документального фильма Операция «Висла». В понедельник запланирована презентация польских и украинских фильмов и телевизионных репортажей о послевоенных депортациях.

Справка. 28 апреля в 1947 г. о 4 утру свыше 17 тыс. польских военных начали выселять украинцев в рамах операции «Висла». На протяжении апреля-июля в 1947 г. было выселено 150 тыс. лиц, позже приобщили к ним узники концлагеря «Явожно» и население выселено уже после ликвидации операционной группы «Висла». Вместе около 200 тыс. лиц украинской национальности. Частой практикой было также выселение членов мішаних польско-украинских семей которые были крестными в православной или греко-католической церкви.