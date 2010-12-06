США отзывают дипломатов, «запятнанных» WikiLeaks

Администрация президента США Барака Обамы объявила, что США отзовут всех дипломатов, чьи имена фигурируют в обнародованных WikiLeaks депешах. Об этом сообщает ТСН.

Как рассказал источник в американском руководстве, утечка информации сделала последующую службу сотрудников посольств США в той или иной стране не только невозможной, но и опасной.

"Нам придется отзывать наилучших наших людей ... Поскольку они осмелились сообщить правду о странах, где они работают", - рассказал информатор.

Уже известно о подготовке отозвания посла США в Ливии Джина Кретца.

В одной из его телеграмм сообщалось, что лидера Ливии Муаммара Каддафи во всех его заграничных поездках сопровождает блондинка из Украины, которая якобы является его любовницей.

Остальные имена дипломатов пока не называются, однако сообщается, что кадровые изменения коснутся "многих работников диппредставительства".

Напомним, что в субботу Госсекретарь США Хиллари Клинтона принесла официальные извинения за утечку информации многим мировым политическим лидерам.

Клинтон планирует посвятить несколько следующих недель телефонным переговорам с лидерами разных стран, речь о которых идет в публикациях WikiLeaks.

Публиковать переписку американских дипломатов, в частности и конфиденциальную, сайт WikiLeaks начал 28 ноября. С того времени было обнародовано около тысячи документов из почти 250 тысяч, которые попали в распоряжение владельца сайта Джулиана Ассанжа.