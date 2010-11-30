В Греции - блокада новостей

Греческие журналисты проводят сегодня предупредительную 24-часовую забастовку, обвиняя работодателей в массовых увольнениях, передает РИА «Новости».

С 6 часов утра по афинскому времени греческие телеканалы и радиостанции не передают новости, перестали обновляться информационные сайты в интернете. Новостная блокада продлится ровно сутки, а в среду из-за сегодняшней забастовки в редакциях не выйдут ежедневные газеты.

Бастующие журналисты заявляют, что работодатели в кризис "грабят" работников, сворачивая положенные по закону трудовые и пенсионные гарантии. Также профсоюзники обвиняют владельцев СМИ в том, что те заставляют их переходить с коллективных трудовых договоров на личные контракты, которые заключаются с каждым работником в отдельности и которые можно легко расторгнуть. Участники стачки уверены, что редакции планируют массовые увольнения.

Многие греческие СМИ находятся в тяжелой ситуации из-за экономического кризиса, падения продаж и сокращения доходов.