Коморовский доволен признанием российской Думой Катыни преступлением

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ считает добрым знаком принятие российской Госдумой документа, признающего факт расстрела в 1940 году польских пленных советским НКВД под Катынью.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал, комментируя принятый в пятницу документ.

"Считаю, что это позитивный сигнал, который пришел из Москвы в канун визита президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Варшаву. Нужно это воспринять с большим удовлетворением, помня о том, что это официальный документ парламента”, - сказал польский президент.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что не помнит, чтобы когда-либо раньше – за исключением отдельных заявлений российских политиков – Российская федерация официально так однозначно выражала свою позицию в этом деле.

Президент Польши подчеркнул, что принятое заявление, которое называет Катыньское дело преступлением сталинского режима, является сигналом не только в отношениях Польши и России, но также России с Германией (До развала СССР советская власть обвиняла в этом преступлении немецких фашистов - УНИАН).

Он отметил, что Госдума приняла документ во время визита главы российского правительства Владимира ПУТИНА в Германию.

"Это знак в хорошем направлении", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидер самой популярной оппозиционной партии в Польше „Право и справедливость” Ярослав КАЧИНЬСКИЙ заявил, что польская власть должна добиваться от россиян “извинений и возмещений” за Катынь.

Я.КАЧИНЬСКИЙ, который проиграл июльские президентские выборы Б.КОМОРОВСКОМУ, сказал, что эта тема может стать предметом переговоров президентов Польши и России во время визита Д.МЕДВЕДЕВА в Варшаву 6 декабря.

Справка УНИАН. Политики PIS, соучредителем которого был президент Польши Лех Качиньский, добиваются признания расстрела пленных Советским Союзом польских граждан "геноцидом польского народа".

Российские власти, невзирая на декларации открытости, особенно после катастрофы самолета Л.Качиньского под Смоленском 10 апреля 2010 года, до сих пор не предоставили документов Катынского дела, о котором с начала 90-х годов просят поляки.

В 2004 году российская прокуратура закрыла следствие по делу о Катыни и засекретила все его документы.

Родственники жертв Катыни из-за этого подали жалобу на Россию в Европейский суд, добиваясь возобновления расследования, предоставления документов и реабилитации расстрелянных.