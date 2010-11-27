Путин: инициативы ЕС могут взвинтить цены на газ

Новые правила на рынке газа, которые планирует ввести Евросоюз, могут вызвать удорожание энергоресурсов и нанести ущерб крупным компаниям, в том числе из России и Германии. Такое мнение высказал премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам рабочего визита в Берлин.

Как передает телеканал "Россия 24", речь идет о так называемом "третьем энергетическом пакете" ЕС. Одобренный в конце 2009 года, он предписывает всем странам Евросоюза обеспечить разделение компаний по продаже и компаний по транспортировке газа. Официально он вступает в силу в марте 2011 года, но предусмотрен адаптационный период - два года.

"Мы понимаем, что европейские коллеги стремятся демонополизировать рынок, и в целом это правильно. Но энергетический рынок существенно отличается от транспортного", - сказал В.Путин.

Во-первых, предупреждает российский премьер, предложенные решения могут нанести ущерб вертикально интегрированным компаниям, в том числе в РФ и ФРГ. А во-вторых, "пока не было объяснено, каким образом будут реализованы эти правила".

Также В.Путин отметил, что при "механическом" следовании принципам борьбы с монополизмом могут появиться посредники, которые "постараются просто наварить" на поставках сырья, и стоимость конечного продукта для потребителей существенно увеличится, заметил он.

Взяв в качестве примера проект "Северный поток", В.Путин поинтересовался, почему российская сторона должна отдавать кому-то часть своей трубы, которая напрямую идет к немецким и другим европейским потребителям.

"Нам бы хотелось, чтобы мы действовали, как минимум, по известному правилу "не навреди". Действовать надо так, чтобы не навредить тому, что уже отстроено и хорошо работает", - подчеркнул он.

В свою очередь А.Меркель отметила, что "третий энергетический пакет" должен окончательно вступить в силу в 2013 году. "До этого времени надо найти пути, как это будет работать", - сказала канцлер, выразив надежду, что при решении этих вопросов все европейские партнеры проявят гибкость.