Известие о смерти Ельцина застало его дочь на отдыхе в Альпах

Известие о кончине Ельцина застало врасплох его дочь и ее мужа Валентина Юмашева. Они узнали о трагедии на отдыхе в Альпах. Татьяна сразу же собралась вылетать в Москву.

Для зятя первого президента РФ Валентина Юмашева новость о смерти тестя стала очередным потрясением. Совсем недавно он потерял свою мать. Александра Николаевна умерла две недели назад. Борис Николаевич Ельцин стал для него не просто родственником по линии его второй жены, но и учителем, начальником, наставником и отцом, которого у него никогда не было.

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