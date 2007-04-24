Аль-Каеда грозит Европе атакой, сравнимой с Хиросимой и Нагасаки

В британской прессе вчера появились выдержки из доклада контрразведки МИ-5, в котором утверждается, что "Аль-Каеда" готовится осуществить в Европе небывало крупный теракт, по последствиям сопоставимый с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки. Он планируется на момент передачи Тони Блэром премьерских полномочий своему преемнику. Контрразведчики призывают отнестись к этому предупреждению серьезно.

Контрразведчики сделали вывод о нависшей угрозе на основе анализа перехваченного ими письма к окопавшимся в Великобритании членам "Аль-Каеды" от одного из руководителей иракского отделения этой террористической организации, иракского курда Абдула аль-Хади аль-Ираки. Он пишет, что нынешним летом во время "смены руководства компании" (имея в виду ожидаемую летом этого года передачу Тони Блэром премьерских полномочий своему преемнику Гордону Брауну) Великобритания подвергнется атаке, которая "будет сравнима с Хиросимой и Нагасаки и потрясет римский престол" – так исламисты называют Запад в целом. Террорист подчеркивает "необходимость обеспечить гарантии того, чтобы атака оказалась успешной и крупномасштабной".

Согласно публикации The Sunday Times, аналитики Объединенного центра анализа терроризма считают, что "речь может идти о мощном взрыве, хотя ссылку на Хиросиму и Нагасаки – японские города, ставшие объектами атомной бомбардировки США в 1945 году,– не следует понимать буквально". МИ-5 полагает, что пока "Аль-Каеда" не располагает технологиями для изготовления атомной бомбы, но, по некоторым данным, может сделать так называемую грязную бомбу, в которой не происходит цепной ядерной реакции, а взрыв обычного тротилового заряда разбрасывает зараженные радиоактивные материалы. Ссылаясь на доклад контрразведки, газета напоминает, что в прошлом году "Аль-Каеда" приглашала в Ирак специалистов-ядерщиков для работы над созданием биологического и радиологического оружия, которое будет использовано в войне против Запада. В цитируемом в The Sunday Times докладе отмечается также, что в прошлом году около 150 жителей Великобритании прошли в Ираке террористическую подготовку. Большая их часть уже вернулась на острова и образовала так называемые спящие ячейки, став, по выражению составителей доклада, "иностранным легионом `Аль-Каеды`". В докладе МИ-5 говорится также, что руководство "Аль-Каеды" имело в последнее время активные контакты со своей агентурой в Великобритании. Из этого делается вывод, что к заявлению Абдула аль-Хади о намерении устроить Европе "Хиросиму и Нагасаки" ни в коем случае не стоит относиться как к "простому блефу". Угроза реальна, тем более что, по оценкам британской контрразведки, "они (террористы `Аль-Каеды`) должны как можно скорее сделать что-то радикальное, иначе начнут терять доверие к своим словам". И Великобритания может оказаться одной из их главных мишеней.

Впрочем, тревогу бьют не только в Великобритании. Как сообщила вчера на своем сайте испанская радиостанция Cadena Ser, близкая к правительству социалистов, "Аль-Каеда" готовится провести в ближайшее время теракты в Испании и Франции. Это следует из последнего отчета испанской разведки о деятельности "Аль-Каеды", составленного после терактов 11 апреля в Алжире. Испанская разведка считает, что в Испании теракты могут быть проведены либо 27 мая во время местных выборов, либо 7 июля в Валенсии во время самой престижной парусной регаты "Кубок Америки". Во Франции удара следует ожидать до второго тура президентских выборов 6 мая. Ранее в апреле верховный судья Бальтасар Гарсон, занимающийся делами о терроризме, в интервью газете La Vanguardia сказал: "Есть большая опасность того, что Испания станет объектом новых атак исламистов", особенно в анклавах Сеута и Мелилья в Северной Африке.

Коммерсант