В Европарламенте появился проект резолюции с реверансами Януковичу

Группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов предлагает поприветствовать усилия украинских властей по установлению политической стабильности.

Об этом идет речь в проекте резолюции Европарламента, размешенном на официальном сайте организации.

«(Европарламент – УНИАН) приветствует усилия нынешней правящей коалиции по восстановлению политической стабильности в Украине, что является основным условием для консолидации демократии в стране, отмечает, что окончательная политическая стабильность может быть достигнута только путем конституционных изменений, которые создадут четкой разделение власти, а также надлежащую систему сдерживаний и противовесов между и в исполнительной, законодательной и судебной ветвях власти», - написано в проекте резолюции.

В документе отмечается, что политическая стабильность создает необходимые условия для проведения активных и системных реформ в различных секторах украинской экономики и социальной сферы. При этом, социалисты предлагают отметить, что значительные реформы уже были сделаны, в частности, в виде одобрения Налогового кодекса, закона о государственных закупках, модернизации энергетического сектора.

В своем проекте резолюции социалисты предлагают отметить, что последние местные выборы 31 октября этого года были проведены, в целом, хорошо с «некоторыми недостатками». При этом, проект резолюции отмечает, что постоянные изменения избирательного законодательства в последний момент перед выборами создает атмосферу ненужной противоречивости.

Кроме того, социалисты предлагают поприветствовать Президент Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за выраженную им готовность принять новый избирательный кодекс страны.

Депутаты также предлагают выразить надежду на добрую волю оппозиции к сотрудничеству с правительством и призвать оппозиционные партии воздерживаться от каких-либо действий, направленных на срыв законодательной работы Верховной Рады. В проекте также содержится призыв к партиям власти и оппозиции вместе провести конституционную реформу.

Социалисты Европарламента предлагают выразить озабоченность возросшим количеством обвинений в возросшем давлении на свободу слова, свобод средств массовой информации, свободу собраний и призвать власти расследовать все решения о назначениях на посты, которые могли привести к конфликтам интересов. Депутаты также предлагают призвать власти удержаться от попыток контролировать СМИ и поприветствовать намерение создать Общественное телевидение.

Как сообщал УНИАН, Европарламент планирует 24 ноября провести дебаты по ситуации в Украине, а 25 ноября – принять резолюцию.

14 октября Группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов подписала Меморандум о сотрудничестве с правящей в Украине Партией регионов.