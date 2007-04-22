Польша и Россия вступили в «ледяной период»

В польско-российских отношениях наступает «ледяной период», считает вице-премьер правительства Польши, лидер партии Лига польских семей Роман ГЕРТЫХ. Комментируя сообщения о том, что представители Евросоюза не достигли соглашения с Россией по поводу отмены запрета на импорт в РФ польского мяса, он назвал это «очень нехорошим сигналом».

Как передает РИА «Новости», вопрос о снятии российского эмбарго на поставки польского мяса был ключевым на переговорах между главой Минсельхоза РФ Алексеем ГОРДЕЕВЫМ и еврокомиссаром по здравоохранению и защите потребителей Маркосом КИПРИАНУ 21 апреля на Кипре в городе Лимассол. Как стало известно, эти переговоры закончились безрезультатно.

В свою очередь, вице-премьер правительства и министр сельского хозяйства Анджей ЛЕППЕР назвал фиаско переговоров «политической проблемой».

На просьбу журналистов пояснить, что он имел в виду, вице-премьер заявил: «Это и база противоракетной обороны США, и энергетические вопросы».

По его словам, российские ветеринарные службы, которые контролировали польские мясоперерабатывающие предприятия, не предъявили каких-либо конкретных претензий Варшаве. При этом инспекторы ЕС «определенно на польской стороне», сказал А.ЛЕППЕР.

Временный запрет на поставки мяса и овощей из Польши Россия ввела в 2005 году в связи с подозрением, что польские предприятия реэкспортировали эту продукцию из третьих государств, представляющих опасность в ветеринарном и фитосанитарном плане.

Польша в преддверии прошедшего в ноябре 2006 года в Хельсинки саммита Россия-ЕС наложила вето на начало переговоров по новому, расширенному соглашению между Евросоюзом и Россией, потребовав от Москвы отменить запрет на импорт польской пищевой продукции. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве - основополагающий документ отношений России и ЕС - было подписано в 1994 году и вступило в силу в 1997 году. Срок действия соглашения истекает 1 декабря 2007 года.

На переговорах 12-13 марта в Москве между представителями Россельхознадзора, Еврокомиссии, председательствующей в Евросоюзе Германии, и Польши российская сторона предъявила европейским ветеринарам претензии к качеству польских продуктов.