Тегеран не откажется от обогащения урана

Требование об отказе Тегерана от обогащения урана должно быть раз и навсегда исключено из повестки дня переговоров по иранской ядерной программе, - заявил представитель МИД Ирана Мохаммад АЛИ-ХОССЕЙНИ.

Как передает радио «Свобода», это заявление он сделал накануне запланированной на 25 апреля встречи члена руководства Евросоюза Хавьера СОЛАНЫ с главой Высшего совета национальной безопасности Ирана Али ЛАРИДЖАНИ.

В марте Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Тегерана за его отказ прекратить производство обогащенного урана.

США и Евросоюз обвиняют Иран в создании ядерного оружия. Тегеран отвергает эти обвинения.