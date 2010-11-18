Грузию позвали в Евросоюз

Президент Евросоюза Жозе Мануэль Баррозу предложил Грузии внести официальную заявку по вступлению в члены ЕС. Об этом сообщает newsru. Подобная заявка позволит еще больше углубить отношения Грузии и ЕС и сделает ее более привлекательной для инвестиций, завил президент ЕС на совместном с президентом Грузии Михаилом Саакашвили брифинге в Брюсселе в среду.

"Евросоюз никогда не примирится с оккупацией какой-либо части Грузии", - подчеркнул Баррозу, "Наши двухсторонние отношения развиваются в позитивном направлении и прогрессируют", - сказал президент ЕС об отношениях с Грузией. В свою очередь Саакашвили заявил на брифинге, что целью Грузии является вступить в Евросоюз