Грузию позвали в Евросоюз
17:40, 18 ноября 2010Мир
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Баррозу предложил внести официальную заявку
Президент Евросоюза Жозе Мануэль Баррозу предложил Грузии внести официальную заявку по вступлению в члены ЕС. Об этом сообщает newsru. Подобная заявка позволит еще больше углубить отношения Грузии и ЕС и сделает ее более привлекательной для инвестиций, завил президент ЕС на совместном с президентом Грузии Михаилом Саакашвили брифинге в Брюсселе в среду.
"Евросоюз никогда не примирится с оккупацией какой-либо части Грузии", - подчеркнул Баррозу, "Наши двухсторонние отношения развиваются в позитивном направлении и прогрессируют", - сказал президент ЕС об отношениях с Грузией. В свою очередь Саакашвили заявил на брифинге, что целью Грузии является вступить в Евросоюз
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