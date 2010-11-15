Предательство российского полковника - удобный предлог вернуть КГБ

Сообщение о том, что работник российской разведки, который сдал агентуру летом этого года, перешел на сторону США, могло быть и преднамеренной утечкой информации, чтобы оправдать большое переформатирование в российской внешней разведке. Об этом пишет корреспондент Радио Свобода.

Шпионский скандал этим летом, когда в США раскрыли 10 российских шпионов, показал многим, что Россия продолжает «холодную войну» против Америки и через 20 лет после ее официального завершения. Поэтому эксперты с нетерпением ждали продолжения этой истории.

Новый раздел начал писаться на днях, когда российская газета «Коммерсант» сообщила, что некто «полковник Щербаков» из Службы внешней разведки РФ якобы открыл информацию о российских нелегальных агентах в Америке. Критики СВР теперь говорят, что она была плохо организована, потому что не обратила внимания на вопиюще важные обстоятельства: например Щербаков не хотел проходить детектор лжи, а его дочь живет в США. Бывший офицер КГБ Виктор Черкашин, который в свое время переманил на сторону Советского Союза ценных американских информаторов, говорит что эти факты непременно следовало учесть, как и то, что "руководитель отдела не должен был иметь доступа к информации о таком количестве людей".

Однако военные эксперты указывают на то, что шпионы, которых выслали из США, не добрались до действительно важной информации и что их присутствие там было скорее показной, психологической потребностью российского руководства. Им в итоге и не выдвинули ни одного обвинения, которое было бы связано со шпионской деятельностью.

Со своей стороны российские парламентарии требуют отставки директора СВР Михаила Фрадкова. Ожидается, что его место может занять глава президентской администрации Сергей Нарышкин, кадровый офицер КГБ и человек, приближенный к премьер-министру Владимиру Путину.

В экспертных кругах заговорили о том, что теперь следует ожидать значительных перемен в Службе внешней разведки. Эксперты опасаются, что ее опять, как и в советские времена, могут объединить с Федеральной службой безопасности, восстановив таким образом советскую систему КГБ, которая была разделена в последние месяцы существования СССР и позже реформирована в России во времена ельцинской демократизации.