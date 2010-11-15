Генсек НАТО призывает бундесвер готовиться к зарубежным операциям

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал правительство ФРГ уделять больше внимания подготовке воинских подразделений, годных для участия в зарубежных операциях, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

В интервью газете Welt am Sonntag глава альянса приветствовал планы министра обороны ФРГ Карла-Теодора цу Гуттенберга, касающиеся реформы бундесвера, отметив, что реформа идет в правильном направлении. Проблема Европы, на его взгляд, заключается в том, что в ее армиях слишком много частей постоянного базирования, негодных для участия в зарубежных операциях, в то время как в будущем НАТО, по его словам, потребуются более гибкие и мобильные силы.

19-20 ноября в Лиссабоне состоится саммит альянса, на котором будет обсуждаться реформа НАТО и его новая стратегическая концепция.