Путин: Болгария заработает на российском газе в 4 раза больше

Доходы Болгарии от транзита газ вырастут после запуска «Южного потока» в 4 раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер министр России Владимир ПУТИН сказал на совместной пресс-конференции в Софии с премьер-министром Болгарии Бойко БОРИСОВЫМ.

«Что касается материального выигрыша Болгарии – то он очевиден. Сегодня Болгария получает от российской стороны за транзит небольшого количества газа в другие страны примерно 600 млн. евро или долларов, точно не помню. А если мы осуществим проект «Южный поток», то Болгария будет получать только за то, что на её территории лежит труба, почти 2,5 млрд.», - сказал В.ПУТИТН.

По его мнению, эти средства можно использовать на то, чтобы довести до конечного потребителя газ по более низким ценам.

Отвечая на вопрос болгарских журналистов, он отметил, что проект «Южный поток» никак не связан с ценами на газ для Болгарии.

«Я на что бы хотел обратить ваше внимание, о чем мы все с вами хорошо знаем. На рубеже 2008-2009 годов в результате кризиса, который возник с нашей основной транзитной страной – Украиной, прекратился транзит российского газа на Балканы, да и в другие страны Европы. Что мы предлагаем? Прямо с российского берега провести трубопроводную систему на болгарский берег и гарантировать на 100% ритмичное, устойчивое энергетическое снабжение самой Болгарии и южной части Европы – вот о чём идёт речь», - сказал В.ПУТИН.

Он уверен, что таким образом все транзитные риски будут сведены к нулю.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Софии (Болгария) председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и исполнительные директора «Болгарского энергетического холдинга» ЕАД подписали Соглашение акционеров и Устав совместной проектной компании «South Stream Bulgaria AD» по реализации проекта «Южный поток» на территории Болгарии.