Как связать три крупнейшие мировые экономики?

Лидеры 21 государства на саммите стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились работать над созданием зоны свободной торговли, которая связала бы три крупнейшие мировые экономики – американскую, китайскую и японскую.

Однако в документе, принятом по итогам саммита, прошедшего в Иокогаме (Япония), отмечает Би-би-си, не содержится конкретных шагов для достижения этой цели, поскольку у государств, работавших над документом, разные взгляды по поводу протекционизма и девальвацией национальных валют.

США хотят увеличить экспорт, и считают, что дешевый китайский юань мешает достижению этой цели. Однако председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, что любые изменения экономической политики страны могут быть сделаны лишь в интересах Китая.

Следующий саммит АТЭС, который должен пройти в сентябре будущего года, принимает Россия. Он состоится на острове Русский.