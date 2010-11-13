Парламентская ассамблея НАТО открылась в Варшаве

В Варшаве сегодня открылась сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает корреспондент Радио Свобода, в сессии принимают участие около 300 парламентариев из 28 стран.

Встреча проходит накануне ноябрьского саммита Североатлантического союза в Лиссабоне, на котором планируется утверждение новой стратегии блока.

"Новый проект стратегии НАТО, можно сказать, в значительной степени отвечает интересам безопасности Польши. В особенности речь идет о принципе коллективной обороны, пятом пункте устава НАТО. Теперь не просто сказано, что этот пункт важен, но показаны и конкретные инструменты его применения", - заявил накануне руководитель Совета национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей.

Основные темы встречи – ситуация в Афганистане, стратегическое партнерство НАТО-Россия, энергетическая безопасность и ситуация на Балканах.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и президент Польши Бронислав Коморовский на сессии не присутствуют, однако они направили ее делегатам специальное послание.

Сеесия Парламентской ассамблеи НАТО будет работать до вторника.