"Острожская академия" вошла в Европейскую ассоциацию университетов

Национальный университет «Острожская академия» стал членом Европейской ассоциации университетов (ЕАУ).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре университета, членство этого вуза в ЕАУ будет способствовать повышению качества предоставления образовательных услуг, уровня мобильности среди студентов и преподавателей в высших учебных заведениях Европы.

По мнению заведующего отделом международного сотрудничества НУ «Острожская академия» Эдуарда БАЛАШОВА, членство в ЕАУ также даст возможность принимать участие в разнообразных европейских конкурсах, научных конференциях, симпозиумах, в написании ґрантовых предложений и тому подобное.

Аппликация относительно членства, которую заполняли представители «Острожской академии», включала разнообразные блоки вопросов, в частности о научно-исследовательской деятельности академии, информацию о функционировании специализированных ученых советов по защите кандидатских диссертаций, относительно международного сотрудничества в соответствии с требованиями Болонской системы образования и др..

Справка УНИАН. Европейская ассоциация университетов (ЕАУ) объединяет более 800 высших учебных заведений из 46 стран Европы. Организация является одним из ключевых институтов, что направляет и реализует задания Болонского процесса в странах Европы.